В ряде областей Украины резко похолодает (карта и прогноз)
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Похолодание будет заметным, но продлится всего пару дней
На территорию Украины стремительно надвигается грозовой фронт, который принесет за собой и заметное похолодание, — в части областей страны температура опустится едва ли не до нуля градусов ночью.
Об этом можно судить по прогнозам синоптиков "Укргидрометцентра" на эту неделю.
По карте можно видеть, что в среду, 4 мая, в Украине ожидаются грозовые дожди, но и тепло до +20 градусов. Ночью температура в среднем останется на уровне 6-9 градусов тепла.
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Но после грозовых дождей, уже к 5 мая, сразу в ряде областей резко похолодает, — это касается центральных, северно-восточных и части западных областей.
Так, в Черкассах, Сумах, Чернигове ночью температура может опуститься до 1 градуса тепла. Также прохладно станет в Полтаве, Харькове, Кропивницком, Виннице, Житомирской, Луцкой, Ровенской областях.
К пятнице, 6 мая, температура ночью еще может опуститься до 3 градусов тепла.
Но уже в субботу, 7 мая, станет теплее.
Напомним, ранее "Телеграф" писал, каким областям на этой неделе повезет с теплом до +22 градусов.
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