В россии хотят оккупировать весь юг Украины

Российские оккупанты в разговорах между собой начали говорить о вероятных сроках окончания боевых действий на территории Украины. Конечной датой войны, согласно информации украинской разведки, может стать сентябрь 2022 года.

Соответствующую информацию сообщили в пресс-службе ГУР Минобороны 3 мая.

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Судя по всему, до этого времени захватчики будут пытаться продвинуться до административных границ Донецкой, Луганской и Херсонской областей. Уже захваченные территории южных регионов Украины могут попробовать "присоединить" к оккупированному Крыму, благодаря чему "интегрировать в рф.

Следует добавить также о том, что частным предпринимателям Ростовской области начали поступать заказы на изготовление специальных печатей для важных органов местного самоуправления Мариуполя. Несмотря на то, что "республики" на территории ОРДЛО, хоть и признаны россией, но не являются ее частью, на штампах просят написать "Россия, республика Донбасс".

Также в июне подобное может повториться и для Херсона, который до сих пор находится под временным контролем российской армии.

Следует отметить, что в Европе звучали и другие даты вероятного окончания войны в Украине. Одна из версий была озвучена Папой Римским Франциском, который назвал конечной точкой противостояния 9 мая. Кого из политиков глава Ватикана этим "подставил", читайте в нашем материале.

"Телеграф" же писал, что, по словам руководителя Николаевской ОВА Виталия Кима, россия может отпраздновать вместо Дня победы.