Укр

Украинские архитекторы создадут комплексный справочник послевоенного восстановления городов

Автор
Дмитрий Романов Дмитрий Романов
Дата публикации
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Автор
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Украинские архитекторы создадут комплексный справочник послевоенного восстановления городов Новость обновлена 03 мая 2022, 17:17

Для послевоенного восстановления городов, сел и других населенных пунктов планируют создать специальный справочник с лучшими мировыми примерами качественных общественных пространств и описанием правил их создания.

Проект справочника будет создан на волонтерской основе украинскими архитекторами, планировщиками, исследователями, дизайнерами и инженерами, сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

По его словам, при восстановлении разрушенных российской армией городов нужно не только создать новое жилье, но и сделать города комфортными для жизни. В справочниках будет отображено общее видение, какими должны быть современные и комфортные пространства.

"Каждый, кто будет приобщен к восстановлению городов, сможет использовать этот справочник, чтобы качественно и быстро проектировать пространства, в которых люди будут жить в удовольствие. В справочнике можно будет посмотреть и проанализировать дизайн-код типовых городских кварталов и улиц для быстрого и комплексного восстановления разрушенных городов", — сказал Тимошенко.

В пособие также войдут лучшие примеры современных улиц, которые можно будет реализовать в новых городах. Заместитель руководителя ОП отметил, что во многих странах и городах уже есть подобные справочники. В частности, в Америке это Global street design guide, содержащий правила проектирования современных улиц. В Чехии есть справочник благоустройства Праги, в котором описаны объекты общественных пространств и правила их расположения.

Сейчас специалисты работают над созданием каталога типовых элементов всех уличных зон: фасадов, входов и летних площадок, пешеходов, озеленения, уличной мебели, велосети, общественного транспорта и автомобилей.

Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко рассказал, что правительство разрабатывает комплексный план послевоенного восстановления и развития страны.

#война #восстановление #КириллТимошенко #инфраструктура

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