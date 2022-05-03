Укр

"Росгвардия, ОМОН, все спецы заднюю дали": оккупант признался, что элитные части рф бегут из Украины

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публикации
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Автор
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СБУ перехватила еще один интересный разговор российского солдата Новость обновлена 03 мая 2022, 19:13
СБУ перехватила еще один интересный разговор российского солдата

Россиянин признался, что часть подразделений после потерь не захотели воевать в Украине

Служба безопасности Украины опубликовала очередное доказательство того, что даже элитные подразделения российской армии не выдерживают давления украинских воинов и убегают обратно в россию.

Об этом один из оккупантов рассказал в разговоре с товарищем, который перехватила и опубликовала СБУ.

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По словам российского солдата, за два месяца войны в Украине армия рф потеряла личного состава больше, чем за четыре года боев в Чечне. Учитывая такие потери, многие боевики из так называемых "элитных" подразделений прибегли к бегству из Украины.

"Росгвардия, мусора, омоновцы… Они не хотят дальше идти. Вот эти всякие спецы нев*еб*нные, боевики наши, бл*дь, заднюю дали, уе*али в россию…" — недовольно рассказал своему знакомому вражеский солдат.

В СБУ посоветовали оккупанту последовать примеру российской "элиты" и тоже сбежать домой, чтобы хотя бы остаться живым.

Источник: Служба безопасности Украины (https://t.me/SBUkr)

Ранее "Телеграф" сообщал, что по прогнозам венгерского премьера Виктора Орбана, который якобы в курсе дальнейших действий страны-агрессора, война в Украине может закончиться 9 мая. Об этом он поделился с Папой Римским Франциском во время их встречи.

Теги:
#Украина #СБУ #Россия #Война #Перехват #Армия РФ
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