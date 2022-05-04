Очень хорошо для Украины: эксперт назвал главную проблему путинской армии

Эксперт рассказал о проблемах армии оккупантов и о том, почему всеобщую мобилизацию в россии проводить не будут

Главной проблемой российской армии остается то, что нею руководят политики во главе с кровавым диктатором владимиром путиным, а не военные.

Такое мнение высказал в эфире Радио НВ военный эксперт Олег Жданов.

"Для нас это очень хорошо, а для них — очень плохо", — сказал он.

В частности он указал на заявления путина, который продолжает говорить, что главной целью остается Донбасс, а потому военным приходится придумывать какие-нибудь способы достичь поставленных ним целей.

Поэтому у оккупационной армии нет пространства для маневра или изменения курса в Украине, говорит Жданов. Он также отметил, что те могут попытаться создать какое-то ложное направление для отвлечения ВСУ, но даже на это у них нет необходимых ресурсов.

Эксперт также сомневается в том, что путин объявит о всеобщей мобилизации 9 мая.

"В целом в россии мобилизационный ресурс составляет около 17-18 миллионов. Куда они их призовут? Где они возьмут столько оружия?", — говорит Жданов.

Также он отметил, что часть населения россии ждет к 9 мая каких-то хороших новостей о завершении "спецоперации", а объявление мобилизации в таком случае может привести к общественному резонансу.

Более вероятным он считает мобилизацию в приграничных областях. Впрочем, она широкой огласки в федеральных СМИ не получит.

Напомним, в последнее время в СМИ появляется все больше информации о том, что россия начнет всеобщую мобилизацию, поскольку последние готовые к бою резервы уже задействованы. "Телеграф" ранее писал о том, на какие ухищрения уже пошел режим путина, чтобы привлечь к войне больше людей и почему, кроме мобилизации у него уже ничего не остается.