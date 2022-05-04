Украинцы резко изменили отношение к 9 мая: результаты опроса

Социологи говорят, что произошла "декоммунизация" общественного мнения

Из-за полномасштабного российского вторжения в Украине резко изменились взгляды на 9 мая, которое еще недавно многие называли "праздником". Социологи указывают, что произошла "декоммунизация" и "дерусификация" общественного мнения.

Об этом свидетельствует опрос группы "Рейтинг".

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Отмечается, что к 2022 году 9 мая воспринималось 80% взрослого населения как "значимый личный символизм". После российского вторжения в Украину для 36% опрошенных оно перешло в разряд пережитков прошлого, а еще для 23% стало обыденным.

В дополнение, украинцы переосмыслили "победность" этой даты и наконец-то поняли, что она больше "мемориальная" — на сегодняшний день для 80% опрошенных 9 мая – это День памяти, и только для 15% – День победы (в 2018 таких было 58 %).

При этом украинцы высоко оценивают вклад нашего народа в победу над фашизмом — 78%, а 67% убеждены, что Украина сделала наибольший вклад в победу над Германией во Второй мировой войне. Что касается россии, то ее вклад оценили в 23%, Беларуси в 24%, а другие страны бывшего СССР — в 21%.

Ранее "Телеграф" сообщал, что почти три четверти американцев соглашаются с решением властей Соединенных Штатов по обеспечению Украины оружием. Нынешние 73% ответивших утвердительно — это самый высокий процент поддержки по поставкам вооружения официальному Киеву.