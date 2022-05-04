Война будет длиться долго? Арестович объяснил коварный замысел россиян
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Подразделения россиян умышленно перекидывают в Украину по частям
Российские оккупанты занимаются затягиванием войны для того, чтобы истощить Украину и дискредитировать ее в глазах западных партнеров. Однако при всех попытках вражеской армии ничего не удастся.
Такое мнение озвучил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире 24 канала.
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По его словам, верхушка российской армии перекидывает подразделения в Украину по частям, что считается глупостью с точки зрения ведения боевых действий.
"Все ожидали, что наступление на Донбассе будет внезапным и большим, но этого не произошло. Они просто бросают силы по частям, что есть с военной точки зрения глупостью. Зачем? Они хотят истощения наших сил. Они не хотят, чтобы мы успели накопить западное оружие в количестве, которое позволит нам перейти в наступление. Они постоянно атакуют и мы тратим западную помощь", — сообщил Арестович.
Советник главы ОП добавил, что российские оккупанты будут подтягивать резервы постепенно, а параллельно будут уничтожать поставляемое Западом вооружение для украинских военных. Арестович считает, что совсем скоро россияне перейдут к тактике волн и могут начаться своеобразные гонки.
"Российские попытки подтянуть резервы или западное оружие, которое поможет перейти в наступление. А здесь все неоднозначно. Именно на это рассчитывает рф, что сколько бы нам ни поступало западной помощи, мы не могли пойти в контрнаступление. Тогда это будет означать, что конфликт затягивается, Украина проседает экономически, западная помощь не срабатывает", — отметил он.
Таким образом, подчеркнул Арестович, россия хочет продемонстрировать Западу, что якобы украинские войска не способны отразить нашествие врага, но ничего у них не получится. В ОП добавили, что все равно победит принятый американскими властями ленд-лиз, но сама война будет долгосрочной.
Ранее "Телеграф" сообщал, что США проголосовали за ленд-лиз для Украины 28 апреля — этот документ значительно упростит процедуру поставки оружия для украинских защитников. Кроме того, американский президент Джо Байден заявил о новом пакете помощи Украине на фантастическую сумму и пообещал плохие новости россиянам.