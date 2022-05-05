"Готовят что-то большое и гадкое": Арестович объяснил, почему россия увеличила число ракетных обстрелов
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Оккупанты могут нарастить усилия на трех направлениях
В ближайшие дни стоит ожидать увеличения интенсивности российского наступления, о чем может свидетельствовать увеличившееся количество ракетных ударов по Украине.
Об этом рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович в разговоре с правозащитником Марком Фейгиным.
"У россиян много резервов. Они попытаются дожать хоть какую-то "победу" до 9 мая", — сказал он.
По его словам, наиболее активно оккупационные войска будут действовать на Криворожском и Запорожском направлениях, а также в зоне ООС.
Арестович отметил, что об этом свидетельствуют и участившиеся ракетные удары, которые могут говорить о попытках сделать что-то "большое и гадкое".
Он также не исключил, что с этой целью на встречу с военными приезжал начальник генштаба рф Валерий Герасимов, а именно чтобы "накрутить" войска приложить больше усилий.
Как сообщалось ранее, Арестович заявлял, что оккупанты пытаются затянуть войну в попытке дискредитировать в глазах Запада способности Украины к отражению вторжения. По его словам, в итоге это у них все равно не получится, но война будет долгой.