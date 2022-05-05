Как записать ребенка-переселенца в 1 класс: когда подавать документы и какие нужны

Во время военного положения зачисление детей в первый класс будет иметь определенные отличия от уже привычной процедуры

Правительство не оставило в затруднении украинцев, вынужденно покинувших собственные дома с детьми, чтобы спастись от военной агрессии россии. Будущим первоклассникам разрешили получать знания в учебных заведениях тех общин, на территории которых они проживают.

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Эту информацию обнародовал образовательный омбудсмен Сергей Горбачев, отметив, что, несмотря на военное положение в Украине, большинство маленьких украинцев будут зачислены в первый класс по уже привычной процедуре. Однако, в условиях войны процедура в этом году все же имеет определенные особенности.

Когда нужно подавать документы в учебное заведение

Дату, с которой учебные заведения приступают к приему заявок на зачисление деток в первый класс, устанавливают местные власти. Обнародовать сроки подачи документов они должны не позднее чем за месяц до начала приема заявлений. Обязательным условием является информирование на портале органа управления образованием, а также на официальном сайте учебного заведения.

Учебные заведения должны обнародовать следующую информацию:

закрепленная за учебным заведением территория обслуживания;

способность школы (то есть максимальное количество детей, которых могут зачислить на обучение);

максимально разрешенное количество школьников в каждом классе.

Какие документы нужно подать в учебное заведение

Дети-переселенцы могут быть причислены к учебным заведениям, которые находятся на территории общин, где они зарегистрировались.

При условии, что ребенок по каким-либо причинам не зарегистрирован как житель одной из общин, учреждение не имеет права отказывать ему в зачислении. Напротив, руководство школы должно помочь в этой регистрации.

Так, чтобы зачислить ребенка-переселенца к первому классу, один из родителей (опекун или другой законный представитель) должен подать заявление в выбранное образовательное учреждение. Это можно сделать лично или по электронной почте.

К заявлению прилагаются:

копия и оригинал свидетельства о рождении ребенка или другой документ, удостоверяющий его личность;

оригинал или копия медицинской справки (форма №086-1/о).

Родителям ребенка-переселенца нужно добавить к заявлению один из нижеуказанных документов:

справка о взятии на учет внутри перемещенного лица (ВПЛ);

справка об обращении за защитой;

удостоверение беженца;

удостоверение лица, нуждающегося в дополнительной защите или которому предоставлена временная защита.

Если у ребенка-переселенца нет свидетельства о рождении, его должны зачислить на обучение без него, после чего руководитель образовательного учреждения уведомит об этом орган опеки и попечительства, чтобы поспособствовать оформлению документа.

Что касается медицинской справки по форме №086-1/о, то ее отсутствие не является основанием для отказа в причислении к 1 классу. Однако родители в обязательном порядке должны предоставить его к началу учебного года.

Ранее "Телеграф" сообщал, что правительство ввело возможность получения пенсионерам-переселенцам дополнительных двух тысяч гривен к общим выплатам.