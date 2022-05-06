Можно ли провести выборы во время войны? А если очень хочется?

Выборы в Украине возможны, если будет отменено военное положение, однако даже в этом случае есть существенные сложности

Украинские власти не оставили идей относительно проведения парламентских выборов сразу после окончания войны или при условии частичной отмены военного положения. Согласно законодательству, выборы в Верховную Раду можно проводить, если военное положение отменено по всей территории Украины и после того, как возобновят свою работу региональные избирательные комиссии.

Об этом "Телеграфу" рассказал член Центральной избирательной комиссии Юрий Булгак.

"Учитывая нормы законодательства о военном положении, пока оно продолжается — о выборах в парламент не может быть и речи. Даже о довыборах. Это императивная норма законодательства. Выборы общегосударственные, а значит, не могут проходить только на части территорий. Для проведения выборов нужно отменять (военное положение — Ред.) на всей территории", — прокомментировал Буглак.

В то же время он отмечает, что есть много юридических коллизий по продолжению военного положения.

"С одной стороны, действие военного положения нужно продлевать, с другой стороны, есть определенный срок, на который оно вводится. Здесь много юридических вопросов. Выборы возможны после промежуточной победы, если будет отменено военное положение. Хотя для этого также нужны немаленькие деньги и восстановление работы территориальных и окружных комиссий. С этим как раз может быть проблема, поскольку во многих регионах люди пошли в армию, терроборону, а кое-где, как в Чернигове, например, ничего не работает, потому что помещения разбомблены", — добавил член ЦИК.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в команде президента думают об обновлении Верховной Рады при первой же возможности. К примеру, после промежуточной победы или с наступлением перемирия. На Банковой считают, что высокие рейтинги Владимира Зеленского позволят значительно обновить президентскую фракцию и увеличить количество своих депутатов. Некоторые во властных кабинетах даже высказывали мнение, что надо частично отменять военное положение в регионах.

Возникают вопросы и к формату проведения выборов, поскольку из-за войны миллионам людей пришлось сменить место жительства. Интересно также, каким образом власть решит вопросы мажоритарки, учитывая оккупацию части территорий. Новый избирательный кодекс, которым отменяется "мажоритарка", был проголосован еще в 2019 году и должен вступить в силу с 1 декабря 2023 года. Впрочем, очевидно, можно сказать, что в настоящее время парламент вернулся к работе в условиях "турборежима", принимая все, что нужно государству и президенту.

Однако необходимость обновления состава Верховной Рады также наблюдается. В частности, следующий созыв парламента должен быть уже без пророссийских партий, а существующие партии (в частности "Слуга народа") смогут обновить состав, избавившись от случайных людей, которые в 2019 году на бренде Зеленского попали под купол на Грушевского. Ожидается, что политическая сила президента перед выборами проведет ребрендинг, используя в новом названии фамилию Зеленского.