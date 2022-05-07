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Могут ли военнообязанные женщины покидать Украину: ответ юристов

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Автор
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Разрешение не выезд имеют не все военнообязанные Новость обновлена 07 мая 2022, 12:16
Разрешение не выезд имеют не все военнообязанные

Наличие детей играет весомую роль для всех желающих выехать из страны

Украинские женщины, которые также могут быть мобилизованы в армию, как и мужчины, имеют возможность покинуть страну во время военного положения. Однако, как и везде, есть свои правила и исключения.

Подробнее расскажет "Телеграф", ссылаясь на информацию от юристов "Безоплатной правовой помощи".

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Общие требования закона предполагают, что пока в Украине действует военное положение, выезд за границу невозможен для мужчин призывного возраста — от 18 до 60 лет. Впрочем, запрет действует и военнообязанных женщин, но не всех. Те, кто попадает в категорию военнообязанных, но не подлежащих призыву на военную службу, мобилизировать не могут. Следовательно — и запретить выезд из страны тоже.

Ограничение на пересечение границы не распространяется на женщин, которые:

  • являются лицом с инвалидностью;
  • имеют трех и более несовершеннолетних детей;
  • самостоятельно воспитывают ребенка в возрасте до 18 лет;
  • воспитывают несовершеннолетнего ребенка с инвалидностью;
  • являются опекунами или приемными матерями несовершеннолетних детей-сирот или лишенных родительской заботы;
  • занимаются постоянным присмотром за больным мужем, ребенком или родителями.

Также запрет не действует на народных депутаток и сотрудниц некоторых представительств внутренних органов Украины.

Список документов, который может понадобиться для выезда таких военнообязанных женщин за границу, перечислен на сайте.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что понадобится для пересечения границы раненым военнослужащим, которые едут на лечение.

Также мы писали об особенностях выезда из страны для мужчин призывного возраста.

Теги:
#Украина #Женщины #Россия #Граница #Война #Военнообязанные #Выезд за границу
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