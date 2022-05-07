Укр

В оккупированном городе умер мэр: рассматривается версия самоубийства

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Игорь Котелевский Новость обновлена 07 мая 2022, 17:07
Игорь Котелевский

После захвата города россиянами мэр отказался с ними сотрудничать, но из города уезжать не стал

Во временно оккупированном городе Токмак (Запорожская область) умер городской глава Игорь Котелевский.

Об этом Укринформу сообщили в пресс-службе Запорожской ОВА.

О случившемся стало известно в субботу, 7 мая, а информацию о смерти мэра города подтвердил председатель Пологовоской райгосадминистрации Артур Крупской.

В ОВА не стали называть причину смерти Котелевского, однако по неофициальным данным, рассматривается версия с самоубийством.

Стоит отметить, что Токмак находится под российской оккупацией вместе с некоторыми другими городами Запорожской области. Мэр после начала российского вторжения несколько раз выходил на связь с представителями Украины, но в последний месяц о нем ничего не было слышно.

По данным запорожского издания VGORODE, Котелевский после начала оккупации отказался сотрудничать с россиянами и сложил полномочия, но продолжал находиться в городе. У него осталась жена и двое детей.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как живется селу Каменка и городу Изюм в Харьковской области под гнетом оккупации и с какими вызовами ежедневно сталкиваются простые жители населенных пунктов.

Кроме того, ранее мы писали о том, как оккупанты в Мелитополе (Запорожская область) накануне главного российского праздника, 9 мая, начали развешивать по всему городу советские флаги и плакаты, а также устанавливать памятники эпохи СССР.

Теги:
#Украина #Запорожская область #Токмак
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