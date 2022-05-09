Оккупанты празднуют в Мариуполе: циничное видео возмутило украинцев

Украинцы в сети не скрывают своего гнева по поводу действий оккупантов и возмущаются их невероятным цинизмом

В Мариуполе на 9 мая оккупанты во главе с лидером террористов "ДНР" денисом пушилиным прошлись по городу, который они методично стирают с лица земли, с георгиевской лентой.

В сети появились многочисленные видео с лицемерными плясками оккупантов на костях.

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Так, сначала пушилин со своими прихвостнями прошелся по разбомбленному оккупантами Мариуполю с огромной георгиевской лентой. Террористы радостно улыбались и кричали "Ура!" на улицах городов, где было убито огромное количество мирных жителей.

Затем террористы зажгли в городе привезенный из Москвы вечный огонь. Делать это им пришлось в одиночестве. Никто из мариупольцев на "праздник" разумеется не пришел.

Украинцы в сети не скрывают своего гнева по поводу действий оккупантов и возмущаются их невероятным цинизмом. Люди не понимают, как можно "праздновать" убийства тысяч людей и превращение одного из самых больших городов Украины в руины.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Мариуполе после непрерывных обстрелов и бомбардировок уже почти не осталось целых построек, а сам город через два месяца вторжения выглядит безжизненным и апокалиптическим.