Укр

Академия украинской прессы создала Международный журналистский гуманитарный центр

Автор
Дмитрий Романов Дмитрий Романов
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Академия украинской прессы создала Международный журналистский гуманитарный центр Новость обновлена 09 мая 2022, 14:30

Задача Центра – сбор запросов пострадавших от военных действий украинцев и информирование международного сообщества о гуманитарных потребностях украинских громад. Центр распространяет собранную информацию среди зарубежных журналистов, сотрудничающих с Академией украинской прессы, – отмечается на Facebook-странице АУП.

"В первую неделю войны Академия Украинской Прессы создала Международный журналистский гуманитарный центр. Мы пишем о реальных гуманитарных катастрофах в Украине. О тех, кому срочно требуются элементарные ресурсы, чтобы выжить. О тех, кто нуждается в пище, одежде, лекарствах, финансовой помощи. С марта у нас размещено около 300 сообщений, касающихся спасения людей. Работу Центра можно просмотреть на странице и заодно подписаться – International journalistic humanitarian center".

В АУП отметили важность усилий, направленных на информирование мира о масштабной гуманитарной катастрофе в Украине, вызванной войной, и призвали журналистов приобщаться к волонтерскому проекту и делиться его сообщениями.

"Мир постепенно начинает терять фокус с войны в Украине. Нам важно этого не допустить. Мы обращаемся к каждому с просьбой распространять сообщения Гуманитарного центра. Один лайк или репост дают шанс дополнительного распространения информации по сети. А комментирование вами и друзьями делает посту буст среди ваших подписчиков. Также, если вы владеете информацией об украинцах, нуждающихся в гуманитарной защите, пожалуйста, поделитесь с нами", — призвала АУП.

Академия украинской прессы предоставила контакты координатора проекта, которому следует направлять информацию о тяжелых ситуациях людей, нуждающихся в гуманитарной помощи, попросив присылать только проверенную информацию.

"Вы можете направлять нам ссылки с информацией о финансовых сборах для людей или благотворительных организаций, которые этим сбором занимаются. Мы самостоятельно обработаем и распространим информацию на странице Центра и по нашей международной базе журналистов. Большая просьба писать только реальную и проверенную информацию. Потому что неизбежно появляются те, кто хочет нажиться на участливых людях, которые в состоянии дикого стресса плохо фильтруют инфо. Просим писать о нуждах украинцев на почту Юлии Кулик, координатора проектов АУП, или в мессенджер ФБ.

  1. Почта: [email protected]
  2. Юля Кулик (https://www.facebook.com/juliaaa.kulyk", – отмечается в обращении Академии украинской прессы.
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