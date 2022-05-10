Укр

В Украине резко потеплеет до 29°C: свежий прогноз погоды от синоптиков

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Валерия Куценко Валерия Куценко
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12 мая погода порадует украинцев теплом
12 мая погода порадует украинцев теплом

Такое сильное потепление продержится недолго

Новый грозовой фронт принесет ощутимое потепление во всех областях Украины, однако в некоторых в четверг, 12 мая, воздух может прогреться до рекордных 29 градусов тепла.

Об этом говорится в свежем прогнозе синоптиков на этот день.

По данным Укргидрометцентра, несмотря на грозы в Ужгороде, Ивано-Франковске и Черновцах 12 мая может потеплеть до 28 градусов.

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В Виннице, Хмельницком, Тернополе ожидается 27 градусов, а в Киеве, Днепре, Николаеве, Житомире, Львове, — 26 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 12 мая
Прогноз погоды в Украине на 12 мая

Интересно, что прогнозы weather.com местами обещают еще более теплую погоду.

Так, по их информации, в Ужгороде 12 мая могут быть рекордные 29 градусов, а в Киеве будет 27 градусов тепла.

Прогноз погоды в Киеве и Ужгороде на 12 мая
Прогноз погоды в Киеве и Ужгороде на 12 мая

В то же время заметим, что настолько теплую погоду синоптики обещают всего на один день, — 13 мая в Украине снова можно будет наблюдать незначительно снижение температуры.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, какой погоды ждать в Украине в мае 2022 года: синоптики обещают очень много дождей.

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#Погода #Прогноз погоды
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