"В Украине прекрасные люди": украденный российским мародером в Броварах ноутбук нашли в танке и вернули владелице

Даже несмотря на невыносимо тяжелые условия, в которых украинцы живут более двух месяцев, они не исчерпали своей человечности

Обычный украинец нашел в подбитом российском танке ноутбук, однако не присвоил его, как сделал бы, наверное, каждый российский вояка, а потратил свое драгоценное время, чтобы найти его владелицу и вернуть ей похищенную вещь.

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Удивительной историей, четко отражающей светлую украинскую душу и честность украинцев, на своей странице в соцсети поделился паблик "Взгляд Киевщина", ссылаясь на Светлану Ракицкую.

По словам женщины, ее дом, расположенный неподалеку от Броваров, обворовали российские военные. Они похитили из квартиры все ценные вещи, в список которых вошел и ноутбук матери. Женщина долгое время работает учителем, и именно эта техника помогала ей проводить онлайн-уроки с учениками.

"Наш дом под Броварами размородерили эти не-люди. Сегодня маме позвонил мужчина, по имени Виктор, который в уничтоженном российском танке нашел ее ноут, определил телефон хозяйки и решил вернуть украденную вещь. Я даже не знаю, что меня радует больше: то ли, что в Украине такие прекрасные люди, то ли, что карма сработала так быстро!", — говорится в тексте публикации.

Ноутбук уже успел вернуться к своей владелице

Также женщина добавила, что мужчина уже успел вернуть украденную вещь ее маме, и она смогла восстановить свои дистанционные уроки со школьниками. Напоследок Светлана поблагодарила честного спасителя и отметила, что рада тому, какие прекрасные люди живут в Украине.

"Большая благодарность Виктору, который не пожалел в свое время, чтобы найти владельца. Обычный украинец вернул учительнице ноут, с помощью которого она дистанционно обучает детей, тот ноут, который украло существо, которое может в школу и ходило у себя в россии, но точно ничего не научилась. Слава Украине!", — подытожила она.

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