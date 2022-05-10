Германия предоставит Украине самое современное вооружение: подробности
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Немецкая чиновница посетила Бучу
Правительство Германии, которое планирует отказаться от российской нефти и газа, работает над тем, чтобы Украина получала самое современное вооружение для защиты от российского вторжения.
Об этом рассказала министр иностранных дел Германии Анналена Бербок после своего визита в Бучу (Киевская область).
Бербок отметила, что в ближайшее время Германия поставит в Украину 12 гаубиц Panzerhaubitzen 2000. Поставка состоится сразу же после завершения обучения украинских солдат. Кроме того, официальный Берлин поставит в украину зенитные самоходные артиллерийские установки "Гепард", сейчас немецкие власти ищут снаряды для них в других странах.
"Мы будем усиленно поддерживать Украину и в военном плане. Это означает, что к тому, что мы уже поставляли, мы через несколько дней начнем подготовку украинских солдат, обучение пользованию передвижными гаубицами. Мы работаем с немецкими предприятиями над тем, чтобы Украина получала самое современное вооружение и могла защищать свои города от будущих нападений", — заявила Бербок во время пресс-конференции с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой в Киеве.
Справка: Panzerhaubitzen 2000 — немецкая самоходная артиллерийская установка (САУ), разработанная компанией Krauss-Maffei Wegmann. По совокупности показателей PzH 2000 считается самой совершенной серийной САУ в мире.
"Гепард" — немецкая зенитная самоходная установка. Предназначена для непосредственного прикрытия сухопутных войск, уничтожения воздушных целей на наклонных дальностях от 100 м до 4 км и на высотах до 3 км.
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский поговорил со своим коллегой из ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером, несмотря на разногласия в прошлом.
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