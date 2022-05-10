Нам не нужны Герои посмертно: семьи защитников Мариуполя просят спасти их через Турцию

Для защитников Мариуполя плен у россиян будет означать только смерть, поэтому сдаваться они не будут

Критическая ситуация на мариупольской "Азовстали", где все еще держат оборону десятки украинских военных, заставляет их родственников стучать во все двери, чтобы наших воинов все же эвакуировали из заблокированного российскими оккупантами предприятия. Возможным путём эвакуации семьи бойцов называют Турцию.

Так, Юлия Федосюк (супруга бойца Арсения Федосюка, который сейчас находится на заводе и имеет осколочное ранение в ногу) в комментарии "24 каналу" отметила, что ее муж воюет на востоке с 2014 года, а на "Азовстали" он находится последние 2 недели. Девушка говорит, что на завод им удалось попасть чудом, ведь муж находился в группе защитников Мариуполя, которая базировалась на правом берегу города. В какой-то момент их взяли в кольцо, однако военным удалось из него выбраться.

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"Они прорвали кольцо под обстрелами, под артиллерией, танками и так далее, переплыли реку между правым и левым берегом. Переплыли эту реку самостоятельно и добрались на "Азовсталь". Я думаю, что это одна из самых фантастических операций этой войны. Потому что это мужество самого высокого качества, на мой взгляд", — рассказала жена защитника Мариуполя.

То, что сейчас происходит на "Азовстали", ужасает жену военного — у бойцов заканчиваются запасы пищи и воды. Юлия Федосюк говорит, что ее муж уже просил поискать информацию, как выжить без воды. Кроме того, завод постоянно обстреливаются ракетами, сбрасывают по нему бомбы. Несмотря на это, никто из украинских военных даже не думает сдаваться, ведь для них это будет означать только смерть.

"Плен для военных полка защитников Мариуполя невозможен. Единственное, что возможно, – это гуманитарный коридор и экстракция в третью страну, чтобы они там находились до завершения этой войны. Мы добиваемся этого, мы просим депутатов, просим политиков всех стран нажать на Путина, чтобы он их отпустил", — резюмировала Юлия Федосюк.

Юлия и Арсений Федосюки

Бывшие жители Мариуполя — женщина Оксана и ее 9-летний сын Климентий — призывают мир помочь спасти их папу, который также является бойцом полка "Азов" и находится в хранилищах мариупольского завода. Мужчина очень редко пишет своей семье, ведь в подвалах предприятия очень сложно поймать покрытие. Его сообщения ограничиваются словами: "Я еще жив".

Сын азовца – 9-летний Климентий говорит, что очень сильно скучает по папе и гордится им.

"Боюсь, что он может не вернуться. Не хочу об этом думать. Когда я вырасту, то тоже пойду воевать", — говорит сын бойца.

Жена украинского воина призывает власти приложить все возможные усилия, чтобы спасти бойцов, которые держат оборону на "Азовстали".

"И днем, и ночью я молюсь, чтобы увидеть своего мужа. Я хочу с ним встретить свою старость. Мы хотим еще родить детей. Нам не нужно ничего, только чтобы он оттуда вышел. Просто хотим жить", — говорит Оксана.

Между тем, как передает "Первый Криворожский", 7 мая в Кривом Роге прошел общий брифинг женщин, матерей и сестер военных, которые сейчас находятся в Мариуполе и на "Азовстали".

Одна из женщин – Анастасия Касьянчук – рассказала, что ее муж еще в начале марта получил на фронте ранения и попал в госпиталь, но жене ничего не сказал. Женщина также просит власти эвакуировать военных из Мариуполя.

"Я хочу, чтобы у моего сына был отец. Нам не нужны Герои посмертно, нам он нужен дома. Мне — муж, а сыну — отец", — заявила Анастасия Касьянчук.

Ранее сообщалось, что командир "Азова" Денис Прокопенко издал громкие подробности о командире 36 бригады морпехов, отметив, что блокады Мариуполя и завода "Азовсталь" можно было бы избежать.