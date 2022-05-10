"Историческая личность", "Абы о ком анекдот о "между капельками" не придумают": украинцы реагируют на смерть Кравчука

Как в Украине восприняли новость о смерти первого главы государства

Во вторник, 10 мая, стало известно о смерти первого президента независимой Украины Леонида Кравчука. Представители украинской политики и общественные деятели выразили свои соболезнования.

Так глава Офиса президента Андрей Ермак назвал это грустной новостью и большой потерей.

"Леонид Макарович был мудрым патриотом Украины, действительно исторической фигурой в обретении нашей Независимости", — написал он.

Отреагировал на смерть Кравчука и бывший спикер парламента Дмитрий Разумков.

"Его жизнь была наполнена разными знаковыми событиями и решениями. Однако он до последнего оставался верен своей стране и стремился своим опытом и знаниями сделать нашу жизнь лучше. И ему это удавалось", — отметил Разумков.

Также на новость отреагировал экс-премьер Украины Владимир Гройсман, который вспомнил, что Кравчук говорил о россии.

Журналист Милан Лелич в своем Фейсбук в свою очередь вспомнил, как когда-то брал у Кравчука интервью.

"Леонид Макарович был, мягко говоря, противоречивым политическим персонажем. Но при этом ярким персонажем, своего рода прототипом модернового украинского политика. Абы о ком анекдот о "между капельками" не придумают", — написал он.

Отреагировал на новость и блогер Антон Ходза, который вспомнил о том, что недавно также умер первый глава Беларуси.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, чем запомнился Леонид Кравчук, а также что он говорил о россии и ее войне против Украины.