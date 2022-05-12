Луганский областной клинический онкодиспансер возобновит работу в Ровенской области

Коллектив онкодиспансера надеется на поддержку волонтерских и гуманитарных организаций

Луганский областной клинический онкологический диспансер возобновит свою деятельность в Ровенской области. Об этом сообщила Луганская областная военная администрация.

Решается вопрос о выделении помещений в медицинских учреждениях Ровенской области и обеспечении онкодиспансера необходимым оборудованием, рассказал руководитель Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Больные онкопатологией нуждаются в постоянном медицинском сопровождении и консультациях своего лечащего врача. Поэтому специалисты диспансера оказывали специализированную помощь пациентам почти до момента оккупации Кременной всеми возможными средствами коммуникации. Кроме того, многие из тех, кто состоит на учете с онкологией, были вынуждены переместиться в безопасные регионы. Но консультировать их исключительно онлайн, без непосредственного контакта, неправильно и опасно", — рассказал медицинский директор учреждения Евгений Хамчич.

По его словам, перемещение диспансера обусловлено тем, что большое количество пациентов, которым необходимо продолжать и корректировать лечение, нуждаются в постоянном лекарственном сопровождении. Кроме того, необходимо сохранить коллектив высококлассных специалистов.

В настоящее время продолжаются юридические процедуры, связанные с изменением месторасположения диспансера и организации его полноценного функционирования в Ровенской области. До их завершения и начала работы учреждения в штатном режиме консультации по оказанию онкологической помощи специалистами Луганского областного онкологического диспансера можно получить по номеру 099-221-72-90.

"Коллектив областного онкодиспансера надеется на поддержку волонтерских и гуманитарных организаций по обеспечению рабочего процесса", — отметил Гайдай.

Напомним, что ранее заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко анонсировал реконструкцию киевской больницы Охматдет после завершения войны.