Привезти "евробляху" из-за границы: какие модели авто подешевели больше всего

Расценки на подержанные автомобили стали меньше

Из-за войны в Украине и острой необходимости военных, а также помогающих им волонтерам в транспортных средствах, в стране с 5 апреля заработала процедура льготного растаможивания автомобилей, которую уже в ближайшее время планируют отменить. Пока этого не произошло, "Телеграф" решил разобраться, какие автомобили выгоднее привозить из-за границы во время действия нулевого растаможивания.

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Как пишет издание "Radiotrek", цены в европейских странах упали в основном на подержанные автомобили 2009-2014 годов выпуска.

К примеру, автомобиль марки Skoda Octavia в последнее время стал дешевле примерно на 400 долларов. Сейчас машину в хорошем состоянии можно приобрести, если в вашем кошельке есть около 9 тысяч долларов.

Расценки упали и на автомобили немецкой фирмы Volkswagen. За модель Jetta или Passat 2009-2014 годов выпуска нужно будет выложить на 500-600 долларов меньше. За последние месяцы цена на эти машины упала примерно до 9,4 — 11,1 тысячи долларов.

Весьма популярный среди украинцев Renault Megane упал в цене на 700 долларов. Теперь автомобиль этой марки в очень хорошем техническом состоянии можно купить за 8,3 тысячи долларов.

Больше всего цена упала на автомобили корейского производства. Так, Hyundai Sonata за рубежом снизился в цене почти на 900 долларов. Легковушка-кореец сейчас стоит не более 9,4 тысячи долларов, хотя еще в начале 2022 года его цена составляла около 10,3 тысячи долларов.

Следует отметить, что легковые автомобили 2000-2008 годов выпуска стали значительно дороже. Самыми "выгодными" для украинцев сейчас могут быть только машины марок Renault Megane и Daewoo Lanos.

Что касается моделей 2015-2021 годов выпуска, то присматриваться лучше к Ford Focus, цена которого уменьшилась за границей примерно на три сотни американских долларов.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украине частично ограничили условия ввоза "евроблях" из-за границы. Теперь подержанные автомобили можно перевезти через украинскую границу только через три пункта пропуска.