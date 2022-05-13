Зеленский не подписал закон о запрете символики россии: что не понравилось

Российскую символику могут разрешить использовать в музеях и на тематических выставках

Президент Украины Владимир Зеленский не подписал закон о запрете использования символики российских войск. Документ был направлен на доработку с рядом предложений.

Об этом указано на странице законопроекта №7214 на сайте Верховной Рады.

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Отмечается, что документ был возвращен на доработку в Верховную Раду 12 мая. Зеленский предложил добавить в документ пункт о том, что символику вторжения России в Украину можно размещать в музеях, тематических выставках, библиотеках, учебниках и процессах научной деятельности.

При этом президент Украины хочет запретить использование российской символики не только партиям, но и общественным объединениям.

Напомним, что законопроект предусматривает запрет на использование букв Z и V (ставших символами российской армии). Под запрет также попала символика, связанная с ВС РФ, сухопутными войсками, воздушно-космическими силами, военно-морским флотом, ракетными силами стратегического назначения, воздушно-десантными войсками и силами специальных операций государства-агрессора.

Следует отметить, что нарушением будет считаться появление враждебной символики в рекламе, любых массовых мероприятиях, агитационных материалах, в СМИ или в интернете, фильмах или других видео. Исключением станет только ее применение в связи с осуждением вторжения российской армии и последующих зверств оккупанта на территории Украины.

Ранее "Телеграф" сообщал, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал весь цивилизованный мир ввести уголовную ответственность за использование символики российского вторжения в Украину.