На Черниговщине в Нежинском районе открыт объезд возле разрушенного моста на трассе Р-67 – Чернигов – Нежин – Прилуки – Пирятин, сообщает Укравтодор.

Для пропуска воды были установлены трубы, на дороге земляная насыпь, сверху – щебеночное покрытие.

"Трасса Р-67 — важный региональный автомобильный путь, который проходит по территории Черниговской и Полтавской областей", — отметили в дорожном агентстве.

Укравтодор напомнил, что в результате боевых действий на территории Черниговской области повреждено 680 км государственных дорог и 23 моста. На 9 искусственных сооружениях дорожники уже возобновили движение по временным переправам.

Как сообщалось ранее, по данным Укравтодора, из-за полномасштабного российского вторжения дорожные компании Украины потеряли более 200 производственных баз, в том числе – 40 асфальтобетонных заводов, каждый из которых стоит десятки миллионов гривен.

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