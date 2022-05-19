Вышиванка – наш оберег от зла: как украинцы отметили День вышиванки (фоторепортаж из центра Киева)

Как украинцы отметили День вышиванки 2022.

В четверг, 19 мая, в Украине и мире отмечают День вышиванки. Праздник не имеет постоянной даты и ежегодно отмечается в четверг третьей недели мая.

Праздник призван сохранить украинские национальные ценности и их популяризацию среди молодежи и населения в целом. Праздник приглашает каждого украинца к совершению простого поступка — надеть вышиванку и в ней пойти на работу или на учебу, подчеркнув свою причастность к украинской культурной традиции.

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Отметим, что впервые этот праздник отметили в 2006 году, когда студентка Черновицкого национального университета предложила своим одногруппникам прийти на занятия в вышитых рубашках. Инициативу поддержали и преподаватели, и студенты всего учебного заведения. Несколько лет праздник отмечался только в стенах университета, а затем эта традиция распространилась и по другим городам Украины.

Министерство внутренних дел в поздравлении отметило, что вышиванка является генетическим кодом нации.

"Сегодня мы смело надеваем нашу защиту – наши вышиванки и помним – Украина победит! С праздником, друзья! Вышиванка – наш оберег от зла! Давайте надевать их почаще. Храним генетический код нации", – говорится в поздравлении МВД.

В мирное время украинцы традиционно в этот день устраивали флешмобы, соревнования и концерты. В военное время нельзя проводить массовые мероприятия, поэтому многие решили прогуляться Хрещатиком и покрасоваться вышиванками.

Корреспондент "Телеграфа" побывал в центре Киева и запечатлел яркие моменты этого праздничного дня.

Украинцы любят этот праздник

Это торжественный день для каждого человека в нашей стране

Праздник, который украинцы отмечают каждый год

Украинцы в вышиванках в Киеве

Праздник популярный среди молодежи

Этот праздник уже стал семейным

Фото: Ян Доброносов

Знаменитости и политики также любят вышиванки, в этот день звезды делятся своими праздничными фото в соцсетях.

Напомним, чтобы вы не забыли поздравить своих друзей, знакомых и близких с этим теплым праздником, "Телеграф" подготовил для вас подборку красивых открыток и поздравлений.