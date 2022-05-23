Официальный евро стремительно дорожает, "черный" приостановился: что с долларом на 23 мая
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Валютные курсы, установленные НБУ, начали повышаться, а вот "черный" рынок частично приостановил рост расценок
После непродолжительного затишья в выходные евро снова вернулся к росту. В понедельник, 23 мая, Национальный банк Украины установил его курс на уровне 30,91 гривны. Это на 15 копеек больше по сравнению с предыдущим днем.
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На "черном рынке", согласно информации Минфина, неофициальная цена на евро в продаже немного уменьшилась — сегодня он будет стоить 39,80 грн по отношению к вчерашним 40,00 грн. Цена на покупку не изменилась – 38,30 грн.
Что касается "черных" расценок на американский доллар, то они начали "падать". Покупка – 37,00, продажа – 38,30 грн.
В украинских банках доллар США также продолжает стоять на месте. Его курс в понедельник составит 29,25 грн.
Курс евро стал немного больше. Национальный банк Украины установил его на уровне 30,92 грн.
Не остались на месте другие европейские валюты. К примеру, польский злотый 23 мая вырастет в цене до 6,67 грн.
Ранее "Телеграф" сообщал, что эксперты предрекают стабилизацию расценок на иностранные курсы валют уже в ближайшее время. В обменниках цены также выровняются.