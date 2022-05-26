В СНБО рассказали, какого оружия не хватает Украине

В СНБО говорят, что армия россии все еще остается очень мощной

Украина сейчас нуждается в боевой авиации, поскольку россия продолжает доминировать в воздушном пространстве.

Об этом рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире украинского марафона новостей.

"Единственное, чего нам сейчас не хватает — это самолетов", — сказал он.

Данилов отметил, что россияне продолжают иметь преимущество в небе и используют для нанесения авиаударов стратегическую авиацию, которая была передана им Украиной по итогам договора от 1994 года. Он подчеркнул, что часть из этих самолетов когда-то использовалась украинскими войсками для патрулирования неба.

"Это конечно грустно, но будем учиться на этих уроках", — добавил Данилов.

По словам секретаря СНБО, российская армия все еще остается очень мощной, хоть Украина и дает ей отпор. А потому, говорит он, стоит задача свести эту мощь к нолю, чтобы вопросы нападения на нашу страну в повестке дня российских властей больше никогда не возникал.

Как сообщалось ранее, ВСУ уже получили французские САУ "Caesar", а первые из них уже были отправлены на передовую.

Вместе с тем советник главы ОПУ Алексей Арестович упрекнул Запад в медленных поставках вооружения. В частности, он раскритиковал Германию за то, что та даже вопреки решению их парламента так и не передала ничего из обещанной техники.