"Черный" доллар начал проседать: свежие расценки на валюту 26 мая

Евро и злотый частично упали в цене

В четверг, 26 мая, Национальный банк Украины установил цены на валюту примерно на том же уровне. Американский доллар остался стабильным и сохранил значение на отметке 29,25 гривны. А вот европейская валюта пошла вниз, по сравнению со вчерашним днем, и сегодня будет стоить 31,18, что на 16 копеек меньше, чем в среду.

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На "черном" рынке ситуация тоже изменилась. Как передает "Минфин", "черные" доллар США и евро начали снижаться в цене. Так, за сегодняшние сутки американский доллар на продажу будет стоить 36,60 гривны, покупка обойдется в 36,00 грн. Европейская валюта тоже немного просела — продажа евро в четверг 38,80 грн, а вот покупка — 38,00 гривны.

Курс доллара и евро на черном рынке 26 мая

По данным главного банка страны, 26 мая курс гривны по отношению к евро вырос на 16 копеек. По отношению к доллару курс национальной валюты остается на том же уровне.

Курс валют 26 мая в банках страны

Ранее "Телеграф" сообщал, что накануне один из ведущих украинских банков "ПриватБанк" сообщил клиентам о возобновлении двух важных услуг, работа которых была приостановлена в начале полномасштабного вторжения россии. С 25 мая украинцы снова смогут приобрести товар в рассрочку или получить кредитный лимит.