В Британии опровергли громкую информацию о "заговоре в НАТО"

Страны НАТО поддерживают Украину оружием совершенно законно

В немецких СМИ накануне появилась информация о том, что страны НАТО якобы договорились не поставлять Украине тяжелое вооружение, однако в Великобритании эти данные опровергли и отметили, что понимают важность поддержки нашего государства.

Как передает The Guardian, об этом заявила глава британского Министерства иностранных дел Лиз Трасс.

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По ее словам, информация немецких изданий не соответствует действительности и такой договоренности нет между странами-участницами НАТО.

"Мы совершенно ясно понимаем, что поддерживать Украину танками и самолетами полностью законно", — подчеркнула она.

Следует отметить, что о негласной договоренности в НАТО сообщило немецкое издание DPA. Очень интересен тот факт, что к этой категории отнесли и Польшу, которая с первого дня вторжения стала на сторону Украины и говорила о поддержке на всех фронтах. При этом издание отметило, что в Германии часть политиков возмущена подобными взглядами и неформальными договоренностями за спиной Украины.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Великобритания передаст Украине грузовые дроны для доставки оборудования на передовую.