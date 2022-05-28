ВСУ ликвидировали лучшего российского десантника

Десантник, побеждавший на военном фестивале, нашел свою смерть в Украине

В субботу, 28 мая, на 93-й день полномасштабного вторжения рф в Украину стало известно о ликвидации на войне очередного именитого российского офицера.

Об этом сообщает официальная страница Управление стратегических коммуникаций ВСУ в Facebook.

По информации источника, смерть на украинской земле нашел командир десантно-штурмового батальона 104 десантно-штурмового полка подполковник Александр Досягаев. Досягаев знаменит тем, что в прошлом году стал лучшим в номинации "Крылатая пехота" на фестивале "Армия России-2021".

"К vip-любителям творчества кобзона присоединился командир десантно-штурмового батальона 104 десантно-штурмового полка подполковник александр досягаев. александр стал лучшим в номинации "Крылатая пехота" на фестивале "Армия России-2021", но при встрече с украинскими воинами ему это не помогло. Верьте в Вооруженные Силы Украины! Украина победит!" — сообщили в СтратКоме ВСУ.

Читайте также: Категория Украина ВСУ ликвидировали еще одного командира "кадыровцев": что известно В СМИ сообщили, что оккупанта ликвидировали неподалеку от Северодонецка

Ранее сообщалось, что ВСУ ликвидировали очередного наводчика понтонных переправ через Северский Донец. Речь идет о командире 12-й отдельной гвардейской инженерной бригады армии оккупантов, полковнике Денисе Козлове. До него бригадой руководил полковник Сергей Порохня, которого ликвидировали в марте.