Цены на газ и тепло для населения во время войны повышаться не будут – ОП

Стоимость газа и теплоэнергии для населения должны остаться без изменений как минимум на период войны, заявил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко после селекторного совещания с главами областных военных администраций, мэрами городов, представителями НАК "Нафтогаз" и правительства.

По его словам, в настоящее время уже прорабатываются варианты компенсации дельты между рыночной стоимостью газа и действующим тарифом для потребителей. Предприятиям теплокоммунэнерго эту разницу должно возместить государство.

Согласованные механизмы должны войти в отдельный законопроект, который будет предложен на рассмотрение Верховной Раде.

"Основная цель разрабатываемого сейчас проекта — сохранение действующих тарифов на газ и тепло для населения как минимум на время войны", — добавил заместитель руководителя ОП.

Напомним, ранее Кирилл Тимошенко сообщил об открытии движения грузового транспорта по трассе М-06 Киев-Чоп. Как и планировалось ранее, разрушенный мост возле населенного пункта Стоянка был восстановлен менее чем за два месяца. В настоящее время движение по мосту открыто по одному из проездов, работы на втором будут продолжаться до осени.