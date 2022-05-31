Зеленский рассказал о планах на деоккупацию территорий: "Мы привязываемся к людям, а не к датам"

Глава государства подчеркнул, что главное – это сохранить жизнь жителям оккупированных территорий

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украине не хватает оружия на восточном фронте, чтобы приступить к полной деоккупации территорий. В то же время, он подчеркнул, что с этим спешить не будут, ведь главное — сохранить жизнь людей.

Об этом глава государства заявил во вторник, 31 мая, на брифинге в Киеве после встречи с президентом Словакии Зузаной Чапутовой, передает "Телеграф".

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По словам президента, российские войска сконцентрировали на востоке Украины большое количество техники, вооруженных формирований, батальонов.

"Они сосредоточили множество сил, чтобы выполнить тот или иной план РФ. О планах РФ, привязанных к символам и датам, мы много слышали… Нам все равно, какие планы у РФ… Наши планы понятны — мы все это будем деоккупировать", — заявил Зеленский.

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При этом он подчеркнул, что никаких дат деоккупации названо не будет, ведь главное в этом вопросе – сохранение жизней людей.

"Мы не привязываемся к дате деоккупации. Мы привязываемся к людям. Если те или иные шаги нашей операции по деоккупации того или иного региона будут связаны с десятками тысяч наших погибших людей, то мы будем ждать соответствующего оружия, чтобы сохранить максимально наших людей. Именно они деоккупируют территории. В первую очередь, мы должны максимально думать о наших людях, которые способны дать отпор всем планам РФ", — резюмировал президент Украины.

Как сообщал "Телеграф" ранее, глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что тема деоккупации Крыма и Донбасса очень сложная, поэтому логичнее всего, чтобы она обсуждалась главами стран при личной встрече.