"Оккупированы 20% территории": Зеленский рассказал, сколько населенных пунктов уже отвоеваны

российская федерация держит под контролем около 125 квадратных километров украинских земель, что составляет 20 процентов всей территории Украины. С начала боевых действий российские войска оккупировали уже 3620 населенных пунктов страны, однако 1017 из них украинским защитникам уже удалось отвоевать.

Об этом в четверг, 2 июня, президент Украины Владимир Зеленский рассказал во время своего обращения к народу и политикам Люксембурга, — передает "Телеграф".

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