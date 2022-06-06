Решение непростое: Зеленский объяснил, в чем проблема с Северодонецком

Глава государства подчеркнул, что угроза наступления россиян не исчезла ни для одной из областей Украины

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию в Северодонецке, который беспощадно обстреливают российские оккупанты. По его словам, ситуация там очень непростая, ведь в городе осталось около 10% мирного населения.

Об этом в понедельник, 6 июня, шла речь во время часового интервью главы государства для украинских журналистов.

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Зеленский отметил, что в случае с Северодонецком нужно понять, за что борется Украина, а затем принимать решение о дальнейших действиях.

"Если вы отходите на лучшие позиции – потом будет очень дорого возвращаться. Сейчас стоим и теряем людей – отойдем на лучшие позиции, но потом, если решим наступать, будем терять гораздо больше. Поэтому в зависимости от ситуации в Северодонецке будет принято решение, как дальше. Пока держат ситуацию. Но решение это очень непростое", — отметил президент Украины.

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При этом он призвал граждан уяснить сложность ситуации в стране и тот факт, что идет война и угроза есть во всех регионах, поэтому расслабляться не стоит.

"Если будет прорыв на Донбассе, нам будет очень сложно. Куда враг дальше может пойти. Если он будет переходить на юг нашего государства, то могут быть и постоянные ракетные удары и по центру Украины, и по всем нашим стратегическим предприятиям. Может быть какое-то возвращение на те территории, которые были деоккупированы, частично, и наоборот", — резюмировал глава государства.

Ранее "Телеграф" сообщал, что российские оккупанты ведут ожесточенное наступление на Северодонецк, окрестности которого им удалось частично захватить. При этом эксперты полагают, что битва за город дошла до кульминации, а развязка боя может шокировать.