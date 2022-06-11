Война — день 108: оккупанты штурмуют Донбасс, пока ВСУ отодвигают их от Запорожья

Оперативно о главном за 11 июня

Украинские силы обороны продолжают храбро защищать страну уже 108 дней после полномасштабного вторжения рф. Оккупанты продолжают наступление на Донбассе, а также копят там резервы. Украинцы ответили тем, что отодвинули войска рф на несколько километров от Запорожья, которое оккупанты обозначили своей целью. Кроме того, захватчики в любой момент могут решиться на штурм Николаева. В Германии неожиданно начали говорить то, что явно не понравится кремлю, а вот непризнанный президент Беларуси александр лукашенко всерьез заговорил о войне против Запада за часть Украины.

В этой статье "Телеграф" сообщает о главных событиях, которые произошли в Украине и мире 11 июня, но более оперативно получать информацию можно в нашем телеграм-канале по этой ссылке.

00:00 Российские оккупанты в пятницу совершили массированный обстрел поселка Врубовка в Луганской области, сообщает военный журналист Руслан Смещук, который сейчас находится в зоне боевых действий и опубликовал фотографии обстрела. По информации журналиста, россияне ударили по поселку реактивной системой "Солнецпек", а затем обстреляли реактивными ракетами, вероятно, с фосфорной начинкой.

Обстрел поселка Обстрел поселка

Воздушные силы ВСУ сообщают, что за минувшие сутки зенитные ракетные войска (ЗРВ) ВС ВСУ уничтожили 500-ю воздушную цель с начала широкомасштабного российского вторжения в Украину.

"Это очередной БПЛА российских оккупантов "Орлан-10". Рассчитывали на несколько больше, впрочем, самолеты рашистов ныне не частые гости в подконтрольном Вооруженным Силам воздушном пространстве", — отмечают в ВС ВСУ.

Всего за минувший день на счету ЗРВ ВС ВСУ два БПЛА ОТР "Орлан-10". Еще два беспилотника этого типа сбила противовоздушная оборона Сухопутных войск.

Ударная авиация Воздушных Сил наносила ракетно-бомбовые удары по скоплению техники, позициям и логистике врага: уничтожены не менее пяти единиц боевой бронированной техники и несколько десятков оккупантов.

О самых важных события за 8 июня мы писали в статье: "Война — день 105: изнурительные бои на Донбассе и продвижение ВСУ на юге"

Все главные новости за 9 июня доступны в нашей традиционной сводке за день: "Война — день 106: тяжелые бои продолжаются, но россия уже готовит "референдумы" в Херсоне и Мелитополе".

С новостями за прошедшие сутки, 10 июня, можно ознакомиться в нашем материале за пятницу: "Война — день 107: ВСУ дорогой ценой держат оборону, а оккупанты могут воспользоваться жарой для наступления".