"Чтобы враг умирал медленно": военный аналитик назвал оптимальный для Украины путь в войне с россией

Украине в войне с россией нужно быть мудрее и хитрее, отмечает военный аналитик

Несмотря на определенные успехи Вооруженных сил Украины в боях с российскими оккупантами каких-то разгромных побед пока не было и не должно быть, иначе может последовать катастрофа.

Такое мнение высказал в интервью интернет-изданию "ZN,UA" военный аналитик из Азербайджана Агиль Рустамзаде.

Он предложил представить себе сценарий, по которому страны Запада дали Украине очень быстро и очень много оружия.

"Вы стали массово уничтожать врага и зашли на территорию Крыма. путин нанесет тактический ядерный удар. А у вас нет таких средств ПВО, которые сбивали бы такие ракеты", — пояснил он последствия такого развития событий.

Аналитик высказал убеждение, что в нынешней войне Украине нельзя поднимать уровень напряженности.

"Вы воюете с ядерным государством. Его можно только изматывать. Большие удары вызовут обязательную ответную реакцию. Представьте себе, что вы ударили по крупным городам россии. У людей шок, результатом которого будет требование к власти их защитить", — сказал Рустамзаде.

В этом контексте он напомнил призывы вводить украинские войска в Белгородскую область когда ВСУ вышли на российскую границу Харьковской области.

Он отметил, что украинцам "нужно найти грань, при которой вы будете наносить не один сильный удар ножом, а тысячи мелких, чтобы враг умирал медленно".

"А ведь мудрее надо быть. И хитрее. Думать на несколько ходов вперед. Тихая война без накала сейчас выгодна всем. В том числе и россии, которая будет искать/уже ищет пути выхода из этой ситуации", — . То есть все, что происходит сейчас, — это оптимальный путь. И мне кажется, что его уже осознало и приняло ваше военно-политическое руководство", — подытожил Рустамзаде.

По его мнению, именно по этой причине страны Запада и не предоставляют Украине большого количества мощного и современного вооружения.