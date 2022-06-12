Резников рассказал о "сценарии Зеленского" в первые дни войны с россией

Президент остался в стране, несмотря на угрозу жизни

В воскресенье, 12 июня, на 109-й день полномасштабного вторжения рф в Минобороны поведали о том, как готовились к большой войне с россией.

Об этом в интервью The Economist рассказал министр обороны Украины Алексей Резников, который подчеркнул, что Верховный главнокомандующий Владимир Зеленский остался в Киеве в первые дни войны, а не уехал за рубеж.

Резников отметил, что ВСУ до полномасштабного вторжения под предлогом учений были разбросаны по всей территории Украины, а системы ПВО и военные самолеты были спрятаны с последующей заменой на макеты. Кроме того, власти быстро приняли новый закон о теробороне, который позволил вооружить около 100 тысяч мирных жителей в кратчайшие сроки.

"Это был предлог, который позволил нам тайно вывести наши воинские части из мест их постоянной дислокации. Когда начались удары, наши ребята не были все вместе в одном месте, а были наготове с оружием, боеприпасами и разбросаны по стране", — сказал Резников.

Кроме того, министр подчеркнул, что президент Украины реализовал свой сценарий и остался на родине, а не уехал за границу, чтобы сформировать там правительство в изгнании.

"Все ожидали, что президент побежит и сформирует правительство в изгнании. Но у Зеленского был свой сценарий", — сказал Резников.

Ранее сообщалось, что Зеленский разрешил использовать тероборону в зоне боевых действий.

Напомним, недавно Резников озвучил "свой оптимистичный прогноз", предположив, когда завершится война.