"Успехи" оккупантов на Донбассе доступно показали в сети: карта

Ситуацию на Донбассе в мае и начале июня показали на наглядной карте

В Украине по состоянию на 13 июня наиболее тяжелые бои против российских оккупантов проходят на востоке нашей страны. В частности в Луганской области россияне имеют десятикратное преимущество в артиллерии по сравнению с силами украинских защитников. Но несмотря на это, наступление россиян там происходит не так быстро, как им бы того хотелось.

Пользователь Твиттера под никнеймом "распад и неуважение" поделился наглядной картой того, как в районе развивались события с 2 мая по 11 июня.

На карте заметно, что наибольшего успеха оккупационные войска достигали в периоды с 13 до 27 мая и с 3 по 7 июня.

"Изначальной целью путина было взятие Славянска и Краматорска к 9 мая", — напомнил автор сообщения.

Как сообщалось ранее, утром 13 июня стало известно, что россияне взорвали мосты через Северский Донец между Северодонецком и Лисичанском. Цель такого поступка заключается в попытке отрезать украинские логистические линии ведущие от Бахмута к Северодонецку через Лисичанск.

Вместе с тем генерал армии Украины, экс-глава Внешней разведки Украины Николай Маломуж рассказал "Телеграфу", что в настоящее время у россии осталось лишь два пути — быстро выйти из войны или получить полное поражение со всеми вытекающими последствиями