Бои на юге Украины продолжаются: в ВСУ рассказали о потерях врага
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 49
В ОК "Юг" рассказали о потерях оккупантов за сутки
На юге Украины продолжаются боевые действия, а оккупационные войска продолжают нести потери под ударами украинской артиллерии и авиации.
Как сообщает пресс-служба Оперативного командования "Юг" за предыдущие сутки там были ликвидированы еще 28 оккупантов и 10 единиц техники.
Отмечается, что над Николаевом и в Херсонской области расчеты ПВО подбили два беспилотника "Орлан", кроме того также был сбит квадрокоптер, с помощью которого россияне вели разведку.
Помимо БПЛА украинские защитники смогли уничтожить гаубицу "Мста-Б", командно-штабную машину и пять единиц другой техники.
Также сообщается, что в Николаевской и Херсонской областях по позициям оккупантов были нанесены авиаудары украинской авиацией. Потери врага уточняются.
Как сообщалось ранее, советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал, что в Запорожской области в рядах россиян произошел конфликт на этнической почве. В результате группа кадыровцев нанесла по позициям бурят "парочку артиллерийских ударов". После чего военное руководство решило развести эти две группировки и направило бурят на Херсонское направление, а кадыровцев отправило в Северодонецк.