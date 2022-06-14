россия атакует в сторону Бахмута и Славянска (карты, видео)
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Враг активизировался на нескольких направлениях, перегруппировывается и атакует
Оккупанты не только продолжают атаки на украинские земли на востоке, но и активно оборудуют огневые позиции на юге. Враг ведет там активную разведку. На востоке ситуация напряженная — в Харьковской области ведутся обстрелы с применением авиации.
Согласно сводке Генштаба ВСУ, "горячее" всего в области было в окрестностях Рубежного (село в Харьковской области), Русской Лозовой, Байрака, Дементиевки.
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На Славянском направлении враг пытается продвинуться и полностью захватить Богородичное и создать возможность наступления на Славянск. Отметим, что до города по прямой около 20 км. Враг бьет из артиллерии около Дибровного, Карнауховки, Новой Дмитровки, Вернополья.
Со стороны Лимана наступления не было — враг перегруппировывается, для атаки в сторону Райогородка и по линии Ямполь-Северск.
Штурм Северодонецка продолжается, российские оккупанты пытаются закрепиться в центре города. Чтобы усилить группировку, противник переместил в район Рубежного и Кременной до двух батальонно-тактических групп.
В сторону Бахмута враг наступает частично успешно, закрепляется в Возрождении и пытается штурмовать в сторону Вершины. Село находится на другой стороне трассы из Светлодарска. Под обстрелом позиции украинских защитников возле Возрождения, Новолуганского, Бахмута.
На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском, Запорожском направлениях враг обстреливал украинские войска из артиллерии и авиации. На Южнобужском — оккупанты пытаются удержать рубежи, в сторону Кривого Рога заминировали берег реки Ингулец по линии Давидов Брод — Калиновское.
В Николаевском направлении на территории Херсонской области (Станислав, Томына Балка, Опытное) враг развернул три артбатареи, две из которых — реактивные.
Ранее "Телеграф" писал, что согласно картам боевых действий, оккупанты снова пытались захватить трассы в Луганской области, а на Донеччине из подвинули назад. В сети также появился таймлапс российского нападения на Украину на Донбассе — можно отследить как украинские воины сопротивляются нашествию.