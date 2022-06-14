россия атакует в сторону Бахмута и Славянска (карты, видео)

Враг активизировался на нескольких направлениях, перегруппировывается и атакует

Оккупанты не только продолжают атаки на украинские земли на востоке, но и активно оборудуют огневые позиции на юге. Враг ведет там активную разведку. На востоке ситуация напряженная — в Харьковской области ведутся обстрелы с применением авиации.

Согласно сводке Генштаба ВСУ, "горячее" всего в области было в окрестностях Рубежного (село в Харьковской области), Русской Лозовой, Байрака, Дементиевки.

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На Славянском направлении враг пытается продвинуться и полностью захватить Богородичное и создать возможность наступления на Славянск. Отметим, что до города по прямой около 20 км. Враг бьет из артиллерии около Дибровного, Карнауховки, Новой Дмитровки, Вернополья.

россия атакует в сторону Славянска

Со стороны Лимана наступления не было — враг перегруппировывается, для атаки в сторону Райогородка и по линии Ямполь-Северск.

Штурм Северодонецка продолжается, российские оккупанты пытаются закрепиться в центре города. Чтобы усилить группировку, противник переместил в район Рубежного и Кременной до двух батальонно-тактических групп.

В сторону Бахмута враг наступает частично успешно, закрепляется в Возрождении и пытается штурмовать в сторону Вершины. Село находится на другой стороне трассы из Светлодарска. Под обстрелом позиции украинских защитников возле Возрождения, Новолуганского, Бахмута.

россия пытается продвинуться в сторону Бахмута

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском, Запорожском направлениях враг обстреливал украинские войска из артиллерии и авиации. На Южнобужском — оккупанты пытаются удержать рубежи, в сторону Кривого Рога заминировали берег реки Ингулец по линии Давидов Брод — Калиновское.

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В Николаевском направлении на территории Херсонской области (Станислав, Томына Балка, Опытное) враг развернул три артбатареи, две из которых — реактивные.

Ранее "Телеграф" писал, что согласно картам боевых действий, оккупанты снова пытались захватить трассы в Луганской области, а на Донеччине из подвинули назад. В сети также появился таймлапс российского нападения на Украину на Донбассе — можно отследить как украинские воины сопротивляются нашествию.