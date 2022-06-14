Бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий, председатель Луганской военно-гражданской администрации, руководитель и основатель волонтерской группы "Народный тыл" Георгий Тука убежден, что россии плевать на мировое сообщество и международные нормы, потому она будет действовать так, как посчитает нужным

До недавнего времени официальный Кремль придерживался тезиса, что россия не собирается оккупировать территории Украины. Что задача открытого вторжения – провести демилитаризацию (уничтожить вооруженные силы Украины), денацификацию (под этим не очень понятным самим россиянам термином, наверное, подразумевалась смена политического курса украинского государства: прочь от ЕС – в объятия рф, с постановкой у руля кремлевских марионеток в виде разного рода медведчуков, бойко и прочей нечисти).

Но в конце прошлой недели у путина была встреча с молодыми бизнесменами, во время которой он сравнил себя с Петром I, который прирастал землями российскую империю.

То есть, фактически, акцентировал на важности собирания земель, на присоединении к рф других территорий.

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Вскоре после этого и появились соответствующие тезисы от первого замглавы администрации президента рф Сергея Кириенко. И хоть статья была срочно удалена, найти ее можно.

А сказанное там ложится в контекст тезисов путина о собирании земель.

С моей точки зрения, это говорит о несбалансированности политики Кремля. Похоже, не выработана до сих пор единая, четкая, понятная самому руководству рф позиция – чего хотят, чего добиваются касательно Украины.

Абсолютно нелогично выглядит стирание с лица земли целых городов, поселков, сёл в случае, если вы в дальнейшем собираетесь их остатки присоединять к рф.

Вместе с тем параллельно происходят процессы, которые подтверждают именно такие настроения агрессора. Не создание каких-то ЗНР, ХНР и так далее, а фактически – присоединение оккупированных территория напрямую к россии.

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Взять те же триколоры на административных зданиях. Хочу напомнить, что в 2014 году, когда боевые действия происходили на территории Донецкой и Луганской области, лишь иногда поднимались триколоры во временно оккупированных населенных пунктах. Но, как правило, они висели короткий промежуток времени, после чего менялись на тряпочки так называемых "ЛНР" и "ДНР". А сейчас везде открыто поднимаются русские триколоры.

Стремительно вводится рублевая зона на временно оккупированных территориях.

В Мелитополе детям усиленно рекомендовали при заполнении анкет писать "Мелитополь, Ростовская область рф". А на оккупированных территориях Харьковщины – Белгородская область рф.

Так что, с одной стороны, всё выглядит сумбурно и нелогично. С другой – факты говорят о том, что русские настроены оккупированные территории сразу, без всяких казуистических транзитов в виде "республик", присоединять к рф.

Об этом говорит и массовый российский десант чиновников, в том числе в так называемых "ДНР" и "ЛНР". И этим напрямую занимается именно Кириенко, который в фаворе у путина. Главный идеолог "Новороссии" Сурков, по некоторым данным, отодвинут на нары (то ли под домашним арестом, то ли вообще в Лефортово). К тому же, во всех этих делах (взаимоотношения Кремля с Л-ДНРией, переговорный процесс с официальным Киевом) не видно Козака, ранее курировавшего данные вопросы. Все первые роли в этом процессе перебрал на себя Киндер-Сюрприз – Кириенко.

Похоже, изменилась генеральная линия партии – Кремля – по отношению к событиям, которые происходят на территории нашего государства.

Помешать планам россиян можно единственным способом – освободить оккупированные территории силой оружия. Другого пути нет. В этом контексте вещать о санкциях животворящих – несерьезно.

россия будет действовать так, как она считает нужным. Ей плевать на мировое сообщество, на международные нормы. Она это уже доказала не раз.