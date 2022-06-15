ВСУ нанесли мощные удары по россиянам в Херсонской области: уничтожены десятки единиц техники
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Оккупанты за сутки потеряли 70 солдат в Херсонской области
На юге Украины продолжаются активные боевые действия. Противник пытается укрепить позиции и ведет контрбатарейную борьбу, а в ответ ВСУ нанесли по россиянам мощные удары из-за чего те потеряли десятки единиц боевой техники.
Как сообщает пресс-служба Оперативного командования "Юг" в Фейсбук, украинская авиация нанесла три авиаудара по скоплению сил противника, кроме того хорошо поработали ракетные войска
Всего за сутки, оккупанты в Херсонской области потеряли 70 солдат и 60 единиц техники, среди которой:
- вертолет;
- САУ "Пион";
- РСЗО "Град";
- три 152-мм гаубицы;
- 19 единиц бронетехники;
- 33 единицы автомобильной и 4 единицы инженерной техники.
Помимо того, украинские войска уничтожили два склада с боеприпасами и подавили два командно-наблюдательных пункта оккупантов.
Как сообщалось ранее, в последние дни украинские защитники смогли существенно продвинутся в Херсонской области и уже находятся совсем рядом от областного центра. Оккупантам же из-за этого приходится стягивать на это направление войска из Запорожской области и пытаться закрепиться на не обустроенных позициях.