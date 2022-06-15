CEO Parimatch: наша позиция максимально проукраинская. Никаких компромиссов

Parimatch – бренд, рожденный в Украине и для развлечений украинцев

Основа проукраинской позиции бренда Parimatch – помощь ВСУ, своевременная уплата налогов и лицензионных сборов, трудоустройство украинцев и односторонний отказ от рынков россии и беларуси.

По состоянию на июнь 2022 года проукраинская позиция Parimatch остается неизменной: операционная деятельность в россии остановлена, использование бренда запрещено, к никаким российским компаниям или лицам Parimatch не имеет никакого отношения. На белорусском рынке запрещено использовать бренд Parimatch, а управление компанией передано локальной команде. Parimatch продолжает поддерживать страну в достижении общей цели – победы Украины.

Parimatch – бренд, рожденный в Украине и для развлечений украинцев, первая компания, получившая лицензию на беттинг в Украине. Сейчас каждый в Parimatch делает все возможное, чтобы приблизить Украину к победе. С первых дней полномасштабной войны с россией Parimatch помогает военным в ВСУ и вынужденно перемещенным украинцам.

"Более 100 млн гривен в помощь армии и народу Украины – наша позиция максимально проукраинская и никаких компромиссов", – заявляет Максим Ляшко, СЕО Parimatch Tech.

По словам топ-менеджера, финансовую помощь направили на приобретение защитной амуниции, автомобилей для ВСУ, тактической медицины, сезонной одежды и обуви для наших защитников. Не обошли вниманием и вынужденно перемещенных украинцев с детьми: их судьбой системно занимается международный благотворительный фонд Parimatch Foundation.

Когда благосостояние страны потребовало четкой позиции и бескомпромиссных решений, бренд Parimatch одним из первых осудил военное вторжение и изменил географию присутствия.

Отзыв франшизы с рф

В первые дни военной агрессии Совет директоров холдинга Parimatch Tech анонсировал бескомпромиссное решение об отзыве франшизы на использование бренда Parimatch в россии. Уже через несколько недель страна-агрессор была полностью изолирована как на юридическом, так и технологическом уровне, отключена платформа и отозван бренд.

Решение о выходе бренда из россии компания придерживается до сих пор, оно окончательно и не подлежит пересмотру. Никакого ребрендинга или рестайлинга не произошло: даже единичное упоминание или использование бренда в россии является нарушением интеллектуальных прав.

Выход из беларуси

Бренд Parimatch окончательно покидает белорусский рынок, а белорусская компания выходит из состава международного холдинга. Чтобы завершить процесс расторжения отношений и выхода с рынка с соблюдением всех законов и регуляторных норм, стороны согласовали переходный период, в течение которого услуги остаются доступными, но бренд уже запрещено использовать в рб. Теперь ответственность за операционную деятельность и финансы уже несет новый владелец. Он также должен заботиться и о команде, которую бренд вынужден оставить в стране. Холдинг, в свою очередь, больше не будет получать прибыль от оперирующей в беларуси компании ни сегодня, ни в будущем.