Арестович оценил результат "Рамштайна-3": Надо больше

Украине придется подождать с масштабным контрнаступлением

Темпы поставок тяжелого оружия, которые были озвучены после встречи в формате "Рамштайн", не позволят Украине в ближайшее время реализовать свои планы по масштабному контрнаступлению. Впрочем, не все так плохо, как может показаться.

Как рассказал во время беседы с правозащитником Марком Фейгиным советник главы Офиса президента Алексей Арестович, страны НАТО передадут украинским защитникам 18 реактивных систем залпового огня (РСЗО).

По его словам, этого хватит, чтобы "сделать очень неприятно россиянам", однако Украина нуждается в большем количестве оружия.

Вместе с тем Арестович отметил, что реальные нужды в РСЗО в украинских войсках можно оценить, как в "два или три раза больше", хотя даже несколько машин этого типа могут существенно изменить правила боя на отдельном направлении.

"Самое неприятное — что эта помощь поступит только в августе, а это значит, что июль мы будем проходить с существующими запасами", — сказал он.

Также он добавил, что планы по контрнаступлению, учитывая это, придется сдвинуть на "месяцок-другой, а то и на три".

Как сообщалось ранее, Украина получит от США новый пакет военной помощи, в который входит 18 гаубиц калибра 155-мм.

Кроме того, Германия пообещала предоставить три РСЗО Mars, Словакия — вертолеты Ми-17, а Польша и Нидерланды — артиллерию.