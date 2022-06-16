россия засылает диверсантов и штурмует на двух направлениях (карты)
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На линии фронта идут бои
Украинские военные на фронте находятся под постоянным огнем противника. Враг обстреливает в Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской, Николаевской, Днепропетровской областях.
Согласно утренним данным Генштаба ВСУ, штурм российские войска ведут на Славянском и Бахмутском направлении, бои идут в Северодонецке, на различных точках фронта.
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На Слобожанском направлении враг готовится к наступлению и перегруппировывает войска, на Харьковском — ведет интенсивный артиллерийский обстрел в районах Базалеевки, Уд, Верхнего Салтова.
Враг пытается найти слабости в украинской линии обороны в сторону Славянска, ведет штурмовые действия. Возле Пришиба, Долины, Карнауховки и Вернополья обстреливает из артиллерии гражданскую инфраструктуру.
Со стороны Лимана враг обстреливает подразделения в районе Пескуновки, из всего имеющегося у россиян оружия они обстреливают украинских военных в районе Белогоровки, Лисичанска, Северодонецка. Оккупанты пытаются захватить город, идут бои.
На Бахмутском направлении российские войска пытаются улучишить тактическое положение штурмом. Обстрелы ведутся в районах Веселого, Соледара, Берестового и Вовчояровки.
Чтобы сковать украинские подразделения на Авдеевском, Новопавловском, Запорожском направлениях враг обстреливает Новобахмутовку, Водяное, Первомайское, Никольское, Антоновку, Гуляйполе, Новополь и Орехов. На юго-востоке страны украинские защитники также обнаружили и ликвидировали диверсантов в направлении Егоровка-Шевченко.
Обстрелы украинские военных продолжаются и на юге, враг обустраивает позиции возле Безводного и Ищенко.
Ранее "Телеграф" писал, что на юге украинское контрнаступление можно провести и завершить уже к концу лета, но есть один фактор. Враг стягивает туда войска и перегруппировывает их. Согласно картам боевых действий, в Днепрорудное загнали подкрепление из Крыма.