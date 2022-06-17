Зеленский анонсировал "много новостей для Украины" в ближайшие дни: подробности

Зеленский ожидает положительных для Украины новостей

Украину в ближайшие дни, как раз когда должна получить положительное заключение о статусе кандидата на вступление в Европейский Союз, ожидает большое количество позитивных новостей.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем ежедневном вечернем видеообращении в четверг, 16 июня.

"Завтра и послезавтра (17 и 18 июня — ред.) также будет много новостей для Украины, и я верю, что положительных", — сказал глава Украинского государства.

Он подчеркнул, что это стало возможно прежде всего благодаря героям-украинцам, которые защищают страну от российских оккупантов.

"На сегодняшний день украинская армия борется в условиях значительного количественного преимущества врага — в технике, в артиллерийских системах. Воевать в таких условиях — это ежедневный подвиг", — отметил Зеленский.

При этом он отметил, что Украина делает все для того, чтобы ее воины получили современное и мощное вооружение.

Как сообщалось, в четверг Киев посетили президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Италии Марио Драги, а также президент Румынии Клаус Йоханнис. Во время своего визита лидеры европейских стран сделали ряд важных заявлений.