Утро в Николаеве началось с "прилетов", над городом клубы черного дыма (фото, видео)

На юге Украины звучала воздушная тревога

Оккупанты не останавливаются и продолжают обстреливать юг Украины каждое утро. Накануне в Одессе раздались несколько взрывов, во вторник под прицелом российского врага оказался Николаев.

Местные паблики в Телеграм сообщают о звуках взрывов, называют минимум три. Отмечается, что слышали их еще до объявления тревоги. Официальной информации пока нет.

Местным жителям удалось записать на видео звуки "прилетов".

Над городом поднимается столб дыма, предварительно — со стороны Корабельного района.

Облако дыма над Николаевом

По предварительным данным "вылеты" идут со стороны оккупированного Херсона. Отметим, что первые сообщения о взрывах поступили около 8:15, тогда как тревога была объявлена в 8:55. По состоянию на 9 утра тревога также объявлена в соседней Одесской и Запорожской области.

Накануне ночью в регионе также было громко. Враг нанес авиационный ракетный удар в районе Очакова и села Куцуруб. Это были четыре ракеты из истребителя и 1 ракета "Оникс" с берегового ракетного комплекса, которые попали в сельскохозяйственные угодья.

Ранее "Телеграф" писал, что согласно картам боевых действий, россия на юге усилила обстрелы, перейдя в оборону от украинских контрнаступательных действий.