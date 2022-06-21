Индустриальные парки упростят релокацию промышленных предприятий во время войны и ускорят восстановление экономики после победы – Дмитрий Кисилевский

21 июня Верховная Рада приняла налоговые и таможенные стимулы для индустриальных парков в Украине. В частности, одобрены законы №5688 и №5689 предусматривают освобождение будущих резидентов индустриальных парков от импортного НДС и таможенной пошлины на оборудование, а также освобождение от налога на прибыль на 10 лет. Кроме того, органы местного самоуправления получают право предоставлять льготы по местным налогам.

Инициатор законопроектов Дмитрий Кисилевский сообщил, что предохранителем от злоупотреблений налоговыми льготами станет требование использовать ввозимое оборудование исключительно в пределах индустриального парка без права отчуждения в течение 5 лет.

Освобождение от налога на прибыль разрешается при условии реинвестирования части прибыли, эквивалентной размеру налога на прибыль. Также резидентам индустриальных парков нельзя начислять и выплачивать дивиденды. И это должно быть отдельное юридическое лицо, физически и юридически находящееся внутри парка.

"В Украине внедряется инструмент развития промышленности, который уже давно успешно используется во всем мире, — отметил Дмитрий Кисилевский, — К примеру, в Венгрии в 210 индустриальных парках генерируется около 30% ВВП. В Турции в 400-х очень успешных индустриальных парках фактически выращена вся турецкая промышленность. Каждый доллар государственных вложений в инфраструктуру индустриальных парков позволит привлечь 5-6 долларов инвестиций".

Также Дмитрий Кисилевский отметил важность принятия стимулов для индустриальных парков в условиях действующего военного положения.

"Почему индустриальные парки нужно запускать прямо сейчас, не дожидаясь победы в войне? Во-первых, индустриальные парки создают благоприятные условия для релокации промышленных предприятий. Во-вторых, в отличие от инициатив по открытию импорта, новые налоговые стимулы направлены на внутреннее производство и рабочие места, которые очень нужны украинцам сейчас. В третьих, для деоккупированных и пострадавших территорий индустриальные парки станут удобным инструментом организации промышленной застройки и возобновления работы предприятий. Таким образом, индустриальные парки упростят релокацию промышленных предприятий во время войны и ускорят восстановление экономики после победы", — резюмировал нардеп.

В сентябре 2021 Верховная Рада приняла первый из трех законопроектов для развития индустриальных парков в Украине. Он предусматривал возможность финансирования из бюджета подвода инфраструктуры и сетей в индустриальные парки, возможность компенсации подключения к сетям внутри парка, а также возможность компенсации процентных ставок по кредитам. Также правительству было поручено ежегодно предусматривать не менее 2 млрд грн на реализацию программ поддержки индустриальных парков.