глава кремля не оставляет попыток захватить еще большее количество украинских территорий

Кровавый российский президент владимир путин, недавно подписавший новый резонансный указ, планирует "сделать Грозный" в крупных городах Украины и не воспринимает серьезно мирные переговоры с Киевом.

Об этом в пятницу, 24 июня, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, выступая на саммите стран Содружества наций. По его словам, лидер российской федерации владимир путин хочет удвоить ставку своих целей в Украине. В частности, его цель – сделать крупнейшие населенные пункты украинского государства городами воинской славы россии. Он хочет сравнить их с землей, пишет The Guardian.

"Он хочет удвоить ставку и сделать новый Грозный в больших городах Украины ", – объяснил он.

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По мнению британского премьера, это может стать трагической ошибкой кровавого диктатора россии.

"Я думаю, что это трагическая ошибка, но это то, что он, кажется, делает сейчас" — объяснил политик.

Ранее "Телеграф" сообщал, как кровавый российский президент владимир путин выступил с очередным заявлением по Украине, во время которого заявил, что так называемая "спецоперация" в Украине была вынужденной необходимостью, ведь Запад "накачивал Украину оружием и советниками". Кроме того, лидер россии добавил, что именно его армия способна решить все вопросы в Украине, которая якобы страдает от "националистов".