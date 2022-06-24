Боец ВСУ навеки "приземлил" штурмовик оккупантов: детали

Самолет был сбит из ПЗРК "Игла"

Российские оккупанты потеряли в Украине еще один самолет. В этот раз "долетался" штурмовик Су-25 "Грач".

Как сообщает пресс-служба Десантно-штурмовых войск в Фейсбук, уничтожить самолет смог десантник из Николаева. Однако, где именно это случилось не указано.

"Бронированный самолет оккупантов был навсегда приземлен с ПЗРК "Игла", — говорится в сообщении.

Отмечается, что самолет был подбит на одном из направлений бойцом 79 отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ, который пришел в армию добровольцем по мобилизации и получил необходимую боевую подготовку.

Согласно информации Генштаба ВСУ по состоянию на утро 24 июня, оккупанты после начала вторжения в Украину потеряли 216 самолетов, 183 вертолета и 622 БПЛА оперативно-тактического уровня.

Как сообщалось ранее, руководитель Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что ВСУ вынуждены покинуть Северодонецк. Это подтвердил и журналист Юрий Бутусов. В Минобороны эту информацию комментировать не стали и призвали украинцев не распространять информацию, которая может навредить проведению оборонной операции.