Ударили по военным: появились детали смертельного обстрела Житомирщины

Враг атаковал объекты в разных областях страны

россия со стороны беларуси утром атаковала Украину — около 30 ракет были выпущены только по Житомирской области. Враг целился по военным объектам. Погиб один украинский защитник, еще один — ранен.

Об этом сообщил глава Житомирской военной администрации Виталий Бунечко. Он рассказал, что обстрел начался около 4:15 утра. Есть незначительные разрушения военной инфраструктуры.

Сообщается, что в сам Житомир враг не попал — под огнем были объекты вокруг города. Об этом сообщил городской голова Сергей Сухомлин. Он также уточнил, что выпущенных ракет было 24.

Напомним, 25 июня ранним утром в предрассветные часы оккупанты ударили сразу по нескольким областям Украины ракетами с беларуси и Черного моря. Целились в военные объекты. Так, под огнем был поселок Десна в Черниговской области, во Львовской области попали в военный объект в Яворовском районе. Там, напомним, находится военный полигон. Согласно последним данным — есть раненые и разрушения.

Ранее "Телеграф" писал, что массированная атака с воздуха коснулась многих регионов Украины — взрывы слышали в Николаевской, Днепропетровской, Харьковской областях.